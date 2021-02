TIODOROVIĆ: DOZVOLITI PUBLIKU NA STADIONIMA BIO BI VELIKI RIZIK

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je za Radio-televiziju Srbije da je epidemijska kriva zaravnjena na visokom nivou i da svaki dan imamo barem 20 do 25 odsto potvrđenih od ukupnog broja tesiranih, kao i da mere ne bi trebalo popuštati dok ne bude više vakcinisanih. „U poslednjih nekoliko dana raste nam broj prvih pregleda u kovid ambulantama, što govori da je virus tu. Javljaju se čak i porodične infekcije i moramo da računamao da je zbog lepog vremena došlo je do većeg opuštanja, jer nisu korišćene sve mere koje su predviđene“, rekao je Tiodorović. Prema njegovim rečima, sve to će dati verovatno blagi porast, već se vidi da kovid bolnice imaju i dalje dosta veliki broj pacijenata, to se može popraviti samo ako budemo vrlo odgovorni. Tiodorović kaže da opuštanje može da razume, psihološki je ovo veoma težak problem, traje prerdugo, ali je siguran da ceo medicinski deo Kriznog štaba misli da je vrlo važno da očuvamo barem narednih dana situaciju na ovom niovu, da se mere poštuju, da nema popuštanja, da izdržimo dok se vakcinacija bude sporovodila. „Vrlo je važno da za vakcinaciju imaju mirniju situaciju, da imamo opadajući trend obolevanja, da imamo kontrolisaniju, da se vakciniše mnogo veći broj ljudi, i da na taj način obezbedimo kolektivni imunitet“, rekao je Tiodorović.

On je podsetio da je u celoj Srbiji više od pola miliona vakicnisanih, a sutra počinje i davanje druge doze vakcine. „Može se reći da imamo dobar trend, ali treba brže“, smatra Tiodorović. Povodom novog soja virusa, ocenio je da „nema velikih promena i novosti, priča se da je južoafrički soj možda malo opasniji, možemo reći da vakcine koje primamo da su dobra zaštita“. Oprez je potreban, ali nema razloga za paniku, nego ozbiljnost, rekao je Tiodorović. Tiodorović je rekao da ako bi vakcinacija išla brže, da se obuhvatitri miliona ljudi vakcinacijom i smiri situacija, onda bi na leto mogli izaći iz ove situacije i možda bismo mogli da idemo na letovanje.

Govoreći o predstojećoj utakmici 18. februara, Tiodorović ukazuje da su nam potrebne sportske aktivnsti, i da on podržava sport i da je za to da se ozbede uslovi, ali dopuštanje takve utakmice sa preko 15.000 gledalaca, bio bi ogroman rizik koji bi mogao da proizvede novi talas.