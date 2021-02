IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE, 08.02.2021.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požar na porodičnoj kući, 1 požar (dimnjak) i 1 intervenciji spuštanja sa tavana obešene osobe. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 10 vatrogasaca-spasilaca i 3 vatrogasna vozila sa opremom. U požaru je jedno lice povređeno.

POŽARI I EKSPLOZIJE: U 07.35 časova, došlo je do požara na Bulevaru Nikole Pašića u Kruševcu. Požarom je zahvaćen deo porodične kuće, gde su u sobi gorele stare stvari, odakle se požar proširio na deo krovne konstrukcije. Na intervenciju je upućeno 5 vatrogasaca-spasilaca sa 1 vatrogasnim vozilom sa opremom. Prilikom gašenja požara, lakše je povređeno 1 lice, vlasnik kuće, koji je zadobio opekotine na rukama. Povređeni je kolima Hitne pomoći odvezen u Opštu bolnicu Kruševac radi ukazivanja pomoći. Požar je likvidiran u 09.20 časova.

VODOVOD KRUŠEVAC: U ulicama u kojima se izvode radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže postavljene su cisterne sa pijaćom vodom i to sledećim lokacijama:

– u ulici Save Miloševića (kod streljane);

– u Novom naselju (u ul. Svetog Save).

ZATVARANjE ULICA: Privremeno se zabranjuje odvijanje saobraćaja, za sve vrste vozila osim za vozila izvođača radova, u Ulici Bivoljskoj od Ulice Balkanske do Ulice Volterove, u periodu od 04.02.2021. do 28.02.2021. godine u vremenu od 08.00 do 17.00 časova.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 08.02.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kruševac – Miličina, Jakšićeva, Vladetina, Jugovićeva. Zbog izrade čvora na šahti dana 08.02.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Novo Naselje – Lomina, Ostrvo Vida, Cerska, Prizrenska, Svetog Save, Župska i prateće ulice. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 08.02.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Bivolje – deo Save Miloševića (od Balkanske do Volterove ulice).