SASTANAK ORGANIZATORA MUZIČKOG FESTIVALA „SRBIJA U RITMU EVROPE“ I PREDSTAVNIKA GRADA KRUŠEVCA

Muzički festival “Srbija u ritmu Evrope” realizuje se u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i predstvalja najveće dečije i omladinsko takmičenje u Srbiji namenjeno mladima uzrasta od 14 do 21 godine. Takmičenje se emituje uživo na televiziji Prva, a pobednik se bira kombinacijom glasova stručnog žirija, žirija gradova i publike.

Grad Kruševac na ovom festivalu učestvuje od 2014. godine kada je osvojio prvo mesto u finalu koje je održano u Šapcu, a naredne je bio domaćin takmičenja. Na finalnom takmičenju 2024. u Kikindi, Kruševac je osvojio drugo mesto i plasman u Grand finale u Budvi. Grand finale Međunarodnog muzičkog festivala “Ritam Evrope” biće održano u maju u Derventi, a okupiće mlade, talentovane izvođače iz gradova i opština širom regiona i Evrope. S tim u vezi, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković održala je sastanak sa organizatorima ovog muzičkog festivala.

Publiku u Derventi, prema proceni organizatora festivala, očekuje pravi muzičko-scenski spektakl, u okviru koga će učesnici izvoditi najpoznatije evrovizijske hitove, predstavljajući države koje su obeležile istoriju najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi. Festival “Ritam Evrope” i ove godine nastavlja svoju misiju povezivanja mladih, promocije kulturne raznolikosti i jačanja međunarodne saradnje kroz muziku, scenski izraz i savremenu televizijsku produkciju.

Misija i vizija takmičenja je da pruži platformu za mlade talente (muzičke i plesne), da povezuje mlade ljude iz različitih sredina, gradeći prijateljsku zajednicu, ali i da pruži odličnu osnovu za ozbiljnije bavljenje plesom i pevanjem.