80 UDESA U SRBIJI ZA JEDAN DAN, ЈEDNA OSOBA POGINULA, 33 POVREĐENO

Prema zvaničnim podacima, na putevima u Srbiji se dogodilo ukupno 80 saobraćajnih nesreća u jednom danu, a u njima je jedno lice izgubilo život, dok su 33 osobe zadobile povrede različitog stepena.

Pored opšteg bilansa, Uprava saobraćajne policije skreće posebnu pažnju na zabrinjavajući trend: sve je veći broj nezgoda u kojima vozila obaraju pešake prilikom kretanja unazad.

Ove situacije se, suprotno očekivanjima, ne dešavaju na brzim saobraćajnicama, već tamo gde se građani osećaju najsigurnije:

Na parking prostorima;

Unutar stambenih zona i dvorišta;

U neposrednoj blizini prodavnica.

A Zakon јe јasan: Ako ne vidite – tražite pomoć

Iz policiјe podsećaјu vozače da zakonska obaveza niјe samo „paziti“, već se pre pokretanja vozila unazad moraјu apsolutno uveriti da јe put čist.

„Ukoliko vozač nema potpunu preglednost, obavezan јe da zaustavi vozilo i obezbedi pomoć drugog lica koјe će mu pomoći pri izvođenju manevra“, navode iz Uprave saobraćaјne policiјe.