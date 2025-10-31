U Kruševačkom pozorištu organizovana je prodajna izložba radova umetničke sekcije Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu.

Dvodnevna izložba sekcije Vaspitno-popravnog doma otvarena je sinoć. Izložba je prodajnog karaktera, a sva prikupljena sredstva će biti iskorišćena za adaptaciju prostora za sportske aktivnosti u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu.

Izložba je obuhvatila različite ručne radove, nastale u okviru kreativnih aktivnosti korisnika ustanove. Cilj izložbe je, pored predstavljanja njihovog stvaralaštva, i podrška unapređenju životnih i razvojnih uslova u domu.