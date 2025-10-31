RECIKLAŽNI SETOVI U SVRHU EDUKACIJE O RECIKLAŽI I ODVAJANJU OTPADA U OŠ „DRAGOMIR MARKOVIĆ”

U OŠ „Dragomir Marković” postavljeni su reciklažni setovi u svrhu edukacije najmlađih o reciklaži i odvajanju otpada.

Iz Fonda za zaštitu životne sredine svake godine izdvajaju se određena sredstva za konkurs koji se odnosi na nabavku kontejnera. S tim u vezi, pored neophodnih sredstava za odlaganje otpada, u saradnji sa JKP “Kruševac”, nabavljeni su i reciklažni setovi koji su postavljeni u 12 osnovnih škola, među kojima je i OŠ “Dragomir Marković”, a u cilju edukacije najmlađih o reciklaži i odvajanju otpada.

Kroz nastavni plan i kontinuirane aktivnosti o reciklaži, OŠ “Dragomir Marković”, posebnu pažnju posvećuje zaštiti životne sredine.

Navike kod odraslih teško se menjaju, pa tako i primarno odvajanje otpada u kućnim uslovima za mnoge predstavlja dodatnu obavezu, dok motivacija da se zaštiti životna sredina izostaje. Deca su, međutim, sklonija usvajanju novih znanja i praksi iz ekologije, pa je pravovremena edukacija najmlađih u ovoj oblasti izutetno važna.

Reciklažni setovi u kruševačkim školama postavljeni su od strane Grada Kruševca i JKP „Kruševac“.