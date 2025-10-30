HILJADE VERNIKA SE POKLONILO MOŠTIMA SVETIH ZOSIMA I JAKOVA U CRKVI SVETE PETKE U MAJDEVU

Na hiljade vernika u četiri dana poklonilo se moštima Svetih Zosima i Jakova koje su boravile u crkvi Svete Petke u Majdevu.

Delovi moštiju Svetog Zosima i Jakova tumanskih od ponedeljka do četvrtaka boravile su u crkvi Svete Petke u Majdevu. Svakodnevno je vršena Sveta Božanska Liturgija i večernje Bogosluženje sa Akatistom. U sredu od 17 časova Svetu Tajnu Jeleosvećenja (velika molitva za zdravlje i isceljenje duše i tela) služio je protojerej Hadži Veroljub Blagojević, paroh majdevski, kojoj je prisustvovalo na stonine vernika.

Nepregledna kolona ljudi, starih, mladih i dece mirno je čekala da se pokloni moštima tumanskih svetitelja. Red za poklonjenje moštima prostirao se i izvan porte crkve.

Pre ispraćaja moštiju, Svetu liturgiju u crkvi Svete Petke jutros je služio Visokopreosvećeni Mitropolit kruševački Gospodin David. Obogaćeni darom Svetih Moštiju Svetitelja Božijih Zosima i Jakova, proslavljena su dva značajna i velika Praznika: Praznik Prepodobne Petke, 27.oktobra (hramovna Slava brvnare Crkve) i praznik Svetih Vrača Kozme i Damjana arabijskih, 30. oktobra.