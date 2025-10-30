NAGRAĐENI NAJBOLJI NA KONKURSIMA ZZJZ KRUŠEVAC NA TEMU „PRAVO NA HRANU IMA SVAKO, POKAŽI KAKO“

Oktobar, mesec pravilne ishrane, obeležen je različitim edukativnim sadržajima u školama i vrtićima našeg okruga. Kao i svake godine završna manifestacija organizovana je u školi „Branko Radičević“ u Dedini dodelom nagrada za najbolje likovne i literalne radove na konkursu koji je raspisao ZZJZ Kruševac na temu „Pravo na hranu ima svako, pokazi kako“.

Svake godine u Srbiji se oktobar obeležava kao mesec pravilne ishrane, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj zdravih prehrambenih navika i prevenciju bolesti povezanih sa nepravilnom ishranom.

Ova tradicionalna manifestacija sprovodi se u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz podršku mreže Zavoda za javno zdravlje širom zemlje. Tokom celog meseca organizuju se brojni edukativni programi, radionice, predavanja i akcije namenjene svim uzrastima – počevši od dece predškolskog uzrasta.

Kruševački ZZJZ, zajedno sa vrtićima i školama, tokom čitavog meseca realizovao je različite edukativne sadržaje, a završna manifestacija održana je danas dvorištu OŠ „Branko Radičević“ u Dedini, gde je i upriličena izložba i dodela nagrada za nabolje likovne i literalne radove na konkursu „Pravo na hranu ima svako, pokazi kako“.

Stručnjaci podsećaju da pravilna ishrana, uz fizičku aktivnost, ima ključnu ulogu u prevenciji gojaznosti, dijabetesa, srčanih i drugih hroničnih bolesti, ali i u očuvanju energije i dobrog raspoloženja. Takođe, naglašavaju da se zdrave navike stiču u ranom detinjstvu, te je čitav oktobar bio posvećen promociji pravine ishrane i ukazivanju na štetnost brze hrane.