MEĐUNARODNI KURS IZ OBLASTI CIVILNO-VOJNE SARADNJE REALIZOVAN U KRUŠEVCU

U organizaciji Vojske Srbije u Kruševcu je realizovan desetodnevni međunarodni kurs iz oblasti civilno-vojne saradnje.

Realizacija međunarodnog kursa iz oblasti civilno-vojne saradnje počela je 21. oktobra. Polaznici usavršavanja su oficiri i podoficiri iz Vojske Srbije i oružanih snaga iz zemalja regiona i Italije, Holandije i SAD-a, koji se bave poslovima civilno-vojne saradnje, kao i predstavnici civilnih institucija iz Republike Srbije.

Polaznike kursa podravila je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Realizacija ovog međunarodnog usavršavanja pruža polaznicima osnovu za bolje razumevanje savremenih izazova u radu s civilnim organizacijama u složenom operativnom okruženju, a ujedno je i prilika da oficiri i podoficiri iz različitih zemalja razmene iskustva iz oblasti saradnje sa nevojnim strukturama.