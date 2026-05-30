IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U CENTRU KRUŠEVCA U NEDELJU ZBOG GRADSKE LITIJE

Goran Nikolić

maj 30, 2026

Gradska uprava grada Kruševca donela je rešenje o privremenoj zabrani saobraćaja u više centralnih gradskih ulica povodom održavanja gradske litije za praznik Svete Trojice, koja će biti održana u nedelju, 31. maja 2026. godine

Privremena zabrana saobraćaja važiće u periodu od 9.30 do 11 časova za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza.

Saobraćaj će biti obustavljan na Trgu despota Stefana, u Jugovićevoj ulici od Miličine do Vladetine, Gazimestanskoj ulici od Trga despota Stefana do Trga kosovskih junaka, na Trgu kosovskih junaka, u Balkanskoj ulici od Trga kosovskih junaka do Čolak Antine, Vidovdanskoj ulici od Trga kosovskih junaka do Lomine, Dositejevoj ulici od Trga Kosturnica do Vidovdanske, Takovskoj ulici od Čolak Antine do Vidovdanske, kao i u Topličinoj ulici od Kosančićeve do Vidovdanske.

Takće biti izmeštena i autobuska stajališta, o čemu je „Jugoprevoz Kruševac“ dužan da obavesti putnike.

Rešenje je doneto na zahtev Eparhije kruševačke radi nesmetanog prolaska litije povodom praznika Duhovi.

