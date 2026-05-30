EKO AKCIJA „VOLIM REKU, A TI?“ REALIZOVANA NA JEZERU ĆELIJE

Na akvatorijumu jezera održana je Eko-akcija u organizaciji krovne ronilačke organizacije u Srbiji SOPAS, kompanije „Henkel Srbija“ Kruševac, JKP „Vodovod – Kruševac“ i Ronilačkog kluba „Viking“ Kruševac.

Podršku akciji pružili su i Gradska uprava Kruševac, Javno komunalno preduzeće „Kruševac“, Sportski centar Kruševac, Savez sportova Kruševac, kao i sportski klubovi sa teritorije Grada Kruševca.

Cilj akcije bio je pretraga i uklanjanje otpada sa dna jezera, užeg i šireg priobalja, kao i prikupljanje različitog otpada koji su neodgovorni pojedinci ostavili na ovom prostoru.