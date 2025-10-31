Ministar za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša boravio je danas u Kruševcu, gde se sastao sa predstavnicima rukovodstva Grada, Rasinskog upravnog okruga i Opština.

Nakon sastanka sa predstavnicima rukovodstva grada, opština i Rasinskog upravnog okruga, ministar Beriša je istakao Rasinski okrug kao primer dobre prakse kada je reč o rešavanju problema manjinskih grupa, i to ne samo nacionalnih, već i ostalih osetljivih kategorija stanovništva.

Predstavici rukovodstva grada upoznali su ministra sa realizovanim projektima i aktivnostima, ali i planovima za nerednu godinu, kada je reč o zaštiti ljudskih i manjinskih prava.

Nakon sastanka sa predstavnicima grada i okruga, u Gradskoj upravi Kruševac održan je društveni dijalog o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava, sa predstavicima civilnog društva.

Ministar za ljudska manjinska prava i drustveni dijalog Demo Beriša sa saradnicima, nakon sastanaka u Gradskoj upravi, posetio je Dom kulture u romskom naselju „Marko Orlović“.