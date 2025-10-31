SMOTRA SPREMNOSTI ZIMSKE SLUŽBE ISPRED PREDUZEĆA „KRUŠEVACPUT“

Ispred preduzeća „Kruševacput A.D.“, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i predstavnici službi Gradske uprave izvršili su smotru spremnosti zimske službe.

Iako temepratura više liči na prolećnu nego zimsku, blagovremena priprema za sneg, led i poledicu je od ključne važnosti, te je ispred preduzeća „Kruševacput“ izvršena smotra zimske službe.

Sva vozila su u ispravnom stanju, obezbeđena su i neophodna sredstva, tako da je “Kruševacput” spreman da reaguje u svakom momentu tokom zimske službe, koja počinje prvog novembra i traje do aprila.