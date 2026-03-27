PREZENTACIJA JAVNIH POZIVA NSZ U OKVIRU AKTIVNE MERE ZAPOŠLJAVANJA U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI

Regionalna privredna Кruševac u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Кruševac organizovala je prezentaciju Javnih poziva u okviru aktivne mere zapošljavanja.

Prezentacija Javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje za aktivne mere zapošljavanja organizovana je danas u kruševačkoj privrednoj komori, a namenjena je nezaposlenim licima, privrednim društvima i preduzetnicima sa područja Кruševca. Nacionalna služba za zapošljavanje 23. marta raspisala je osam javnih poziva u okviru Programa Garancija za mlade i 11 javnih poziva za zapošljavanje.

Kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, u mere aktivne politike zapošljavanja biće uključeno više od 400 mladih sa teritorije Rasinskog okruga a u okviru programa za mlade 200 lica. Poslednjih godina primetan je sve veći pad broja nezaposlenih. Rasinski okrug beležio istorijski najnižu stopu nezaposlenosti u prilog tome govori podatak da je na teritoriji grda na evidenciji 6.300, a na nivou Rasinskog okruga 14.200 nezaposlenih.

Regionalna privredna komora Kruševac u kontinuitetu organizuje prezentacije aktuelnih javnih poziva u saradnji sa Ministarstvom privrede i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije u vezi raspisanih javnih poziva su dostupne na internet stranici www.nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.