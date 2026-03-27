U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU PREMIJERA PREDSTAVE „LJUBAV U CIRKUSU“ POVODOM OSAM DECENIJA POSTOJANJA OVE USTANOVE

Kruševačko pozorište ove godine slavi osam decenija postojanja. Jedna od predstava koja će obeležiti godinu jubileja je „Ljubav u cirkusu“, rađena po tekstu Ive Andrića, a u režiji Nebojše Bradića, koja će premijerno biti izvedena 28. marta.

Profesionalno pozorište u Kruševcu osnovano je 1946. godine pod imenom Narodno pozorište Kruševac. Prvu generavciju činili su oni koji su umetnost podizali iz amaterskog i postratnog iskustva postavljajuci temelje budućeg profesionalnog ansambla. Među osnivačima bili su Borisav Bora Mihailović, prvi upravnik i reditelj, Momir Bradić kao organizator i stub institucije i glumci koji su svoje prve korake načinili upravo na ovoj sceni: Radmila Savićević, Ljubinka Bobić, Miodrag Petrović Čkalja , Vlastimir Đuza Stoiljković, Bata Paskaljević, Milan Puzić i Olga Stanisavljević. Mnogi od njih postali su nosioci srpkog glumišta, ali su u Kruševcu ostavili svoj prvi najvažniji trag.

Kroz decenije Kruševačko pozorište postalo je mesto gde se rađaju i razvijaju talenti različitih generacija. Sa ove scene potekli su i obeležili je brojni umetnici, među kojima su i Taško Načić, Radmila Živković, Jovan Janićijević Burduš, Nataša Šolak, Nataša Marković, Katarina Marković, Marko Živić, Sergej i Branislav Trifunović, Vojin Ćetković i mnogi drugi, koji su deo svog umetničkog puta vezali za Kruševac.

Bogata tradicija oslikava se kroz brojne uspehe na domaćoj pozorišnoj sceni. Predstave Kruševačkog pozorišta redovno su ucestvovale i osvajale nagrade na najznačajnijim festivalima u zemlji.

U godini jubileja, kada Kruševačko pozorište slavi 8 decenija postojanja, premijere, izložbe i susreti sa publikom potvrđuju da ova scena nije samo mesto sećanja već trajanja. Tradicija ovog teatra ne prestaje, generacije novih glumaca rođenih u Kruševcu nastavljaju da stvaraju i održavaju pozorišni život.