PROGLAŠENE DOBITNICE STIPENDIJA – SUPER DEVOJČICE U IKT-U 2026

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana devojčica u IKT-u, Alternativni centar za devojke proglasio je dobitnice stipendija, tačnije Super devojčice u IKT-u za 2026. godinu.

Zahvaljujemo se svim devojčicama koje su se prijavile i duboko verujemo da svaka od njih zaslužuje podršku i prepoznatljivost u svetu novih tehnologija.

Kao i svakog prethodnog puta, komisija je imala težak zadatak da odabere stipendistkinje i ove godine dodeljujemo 5 stipendija za devojčice u IKT-u, u pojedinačnom iznosu od 40.000 rsd.

Dobitnice novčanih stipendija „Super devojčice u IKT-u 2026“ su:

Aleksija Petrović iz Prokuplja

Sanja Milovanović iz Niša

Lena Trifunjagić iz Zrenjanina

Lara Stojilković iz Niša

Maša Jelenković iz Knjaževca

Zahvaljujemo se komisiji za odabir stipendistkinja za Super devojčice u IKT-u koju su činile: Jelena Jaćimović, ilustratorka, Bojana Stevanović, programerka, Maša Peruničić, programerka i aktivistkinja Femix-a i Rok kampa za devojčice.

Zahvaljujemo se i svim donatorima/kama i ljudima dobre volje koji su na različite načine podržali ovu inicijativu i doprineli da se podrže Super devojčice u IKT-u!

O Međunarodnom danu devojčica u IKT-u:

Međunarodni dan devojčica u IKT je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svakog poslednjeg četvrtka u aprilu. Prvi put je obeležen 2001. godine u Nemačkoj i od tada je u aktivnostima koje su posvećene ovom danu učestvovalo više miliona devojčica širom sveta. Obeležavanje Međunarodnog dana devojčica u IKT trebalo bi da podstakne i ohrabri devojčice da prilikom odabira budućih profesija, ali i hobija ne podležu stereotipima i biraju zanimanja iz sektora informaciono komunikacionih tehnologija. Na ovaj način ohrabrujemo devojčice da se rukovode sopstvenim talentima i željama uprkos očekivanjima često nepodržavajuće i patrijahalne sredine.