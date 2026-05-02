POLICIJSKA UPRAVA KRUŠEVAC: UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI TUŽIOCU

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su Z. J. (1955) iz Kruševca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je 28. aprila ove godine, u jednom gradskom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.