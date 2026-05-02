NAKON INTENZIVNE POTRAGE PRONAĐENA PETNAESTOGODIŠNJA DUNJA NECIĆ

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 20.40 časova petnaestogodišnju Dunju Necić iz Novog Sada čiji je nestanak prijavljen 29. aprila 2026. godine.

Ona je pronađena u društvu petnaestogodišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana.

Oboje su u dobrom opštem stanju i dalji rad je u toku.

Sistem „Pronađi me“ koji je aktiviran u potrazi za petnaestogodišnjom devojčicom Dunjom, nakon gotovo četiri sata je zatvoren.