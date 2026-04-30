PRAZNIČNI SERVIS

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, neradni dani su petak i subota, 1. i 2. maj

Prvog maja ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće puno radno vreme, od 7 do 20 časova, dok će 2. i 3. maja raditi skraćeno, od 8 do 18 časova- saopštili su iz kruševačkog Doma zdravlja.

Ambulante u Konjuhu i Velikim Kupcima će 1. i 2. maja raditi od 7 do 13 i 30 časova, dok u nedelju, 3. maja, neće raditi.

U Velikom Šiljegovcu, ambulanta će 1. maja raditi puno radno vreme, od 7 do 20 časova, a u subotu i nedelju (2. i 3. maja) od 7 do 13 i 30 časova.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u petak će raditi od 7 do 20 časova, a u dane vikenda od 8 do 18 časova.

Služba hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u dane prvomajskih praznika radiće kao i do sada, odnosno, 24 sata.

Obaveštavaju se korisnici da za vreme prvomajskih praznika JKP „Vodovod – Kruševac“ neće raditi u petak i subotu, odnosno 01. i 02. maja 2026.godine.

Blagajne JKP „Vodovod – Kruševac“ takođe neće raditi navedenih dana (u petak i subotu, 01. i 02. maja 2026.godine). Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona 0800/303 – 037, kao i na broj 037/ 415 – 305.

Autobusi kruševačkog Jugoprevoza saobraćaće 1,2 I 3 .maja u gradskom I prigradskom saobraćaju po nedeljnom redu vožnje.