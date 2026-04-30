U KRUŠEVCU ODŽAN SAJAM VISOKIH ŠKOLA I FAKULTETA

Nakon Sajma obrazovanja i profesionalne orijentacije održan je i Sajam visokih škola i fakulteta.

Sajam visokih škola i fakulteta organizovala je Školska uprava u saradnji sa Gradskom upravom Kruševac. Maturanti srednjih škola imali su priliku da se na licu mesta upoznaju sa studijskim programima visokoškolskih ustanova Srbije koji je na sajmu bilo 21. Sajam je posetilo 1800 učenika završnih razreda srednjih škola i to je velika pomoć Školske uprave u izboru visokoškolske ustanove istakao je načelnik Školske ustanove Zoran Asković.

Sajam je otvorio gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Dosadašnja iskustva pokazuju da se srednjošloci najviše interesuju i najčešće upisuju, pored visokoškolskih ustanova u Kruševcu, na fakultete u Nišu i Kragujevcu.