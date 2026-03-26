Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

MUP APELUJE NA DODATNU OPREZNOST U SAOBRAĆAJU NAREDNIH DANA ZBOG POGORŠANJA VREMENSKIH USLOVA

ByGoran Nikolić

mar 26, 2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni tokom predstojećeg vikenda, imajući u vidu najavljeno pogoršanje vremenskih uslova.

U petak i tokom vikenda u većem delu zemlje očekuju se pad temperature i kiša, dok se za planinske predele prognozira i sneg.

Ovakvi uslovi mogu značajno otežati odvijanje saobraćaja i povećati rizik od saobraćajnih nezgoda, a istovremeno se zbog vikenda očekuju gužve na svim važnijim putnim pravcima.

Podsećamo vozače da:

  • prilagode brzinu kretanja uslovima na putu,
  • održavaju bezbedno odstojanje između vozila,
  • koriste propisanu zimsku opremu,
  • izbegavaju nagla kočenja i rizična preticanja.

Bezbednost učesnika u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja svakog pojedinca.

Vozite pažljivo, poručuju iz MUP-a.

