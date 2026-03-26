Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je Univerzitet odbrane uputio poziv svim zainteresovanim diplomiranim doktorima medicine da se do 8. aprila prijave za upis u Evidenciju lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, radi prijema u radni odnos na određeno vreme i završetka specijalizacije.