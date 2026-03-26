U radni odnos na određeno vreme biće primljeno 16 kandidata radi specijalizacije u oblastima anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, interne medicine, opšte hirurgije, kao i plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, oftalmologije, urologije i opšte medicine.

Kandidati, pored opštih, treba da ispunjavaju i posebne uslove koji obuhvataju položen stručni ispit, prosečnu ocenu na integrisanim studijama najmanje 8,00, važeću licencu lekarske komore, kao i znanje stranog jezika u skladu sa formacijskim mestom.

Zainteresovani kandidati popunjavaju Upitnik i dostavljaju ga lično u Upravu za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane u Nemanjinoj 15 u Beogradu ili elektronskim putem na adresu kadrovi@mod.gov.rs.

Prijem u radni odnos vrši se u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije i Uredbom o načinu i postupku prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije, bez raspisivanja javnog konkursa.

Kandidati se biraju iz Evidencije lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa potrebama službe i planom popune.

Kandidatima iz Evidencije, koji budu izabrani za prijem u službu na određeno vreme – do završetka specijalizacije, prava i obaveze biće uređeni ugovorom o usavršavanju radi sticanja stručnog naziva specijaliste.

Detaljne informacije o uslovima i načinu prijavljivanja na Javni poziv za upis u Evidenciju lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije dostupne su ovde .