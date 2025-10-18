PODSEĆAMO: OBAVEZNA UPOTREBA ZIMSKIH PNEUMATIKA OD 1. NOVEMBRA

Vozači, zakonska obaveza je da vozilo (na sva 4 točka) mora da ima postavljene zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica. Ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice, zimske gume nisu obavezne, a preporuka je da blagovremeno pripremite vozilo za ovakve vremenske uslove.

Dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum 4 mm, ali naša je preporuka de zamenite gume i pre nego što do toga dođe.

Pneumatike starije od pet godina potrebno je detaljno kontrolisati jednom godišnje, odnosno najbolje je prilikom redovne promene sa letnjih na zimske i obrnuto.

Koliko je važna upotreba zimskih pneumatika govori i to da se u zimskom periodu (kada važi zakonska obaveza), dogodi oko 200 saobraćajnih nezgoda u kojima je evidentirano da je vozilo imalo letnje pneumatike.

Pored zimskih pneumatika, šta je još obavezna zimska oprema?

U navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno je (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje). Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba (obično je to na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda). U naseljenim mestima, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata.

U čemu je razlika između letnjih i zimskih pneumatika?

Razlika između letnjih i zimskih pneumatika je značajna i opravdano postoji takva podela. Letnje gume su takvog sastava da su otpornije na visokim temperaturama, dok su zimske od materijala koji je otporniji na niskim temperaturama. Na temperaturi ispod 7℃, letnje gume gube svoju najvažniju karakteristiku – dobro prianjanje. Njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju zimski pneumatici. Razlika između letnjih i zimskih pneumatika je i u dubini šare. Veća dubina šara (kanala) na zimskim gumama glavni je razlog što čak i najjeftiniji zimski pneumatici imaju četiri puta bolje prianjanje nego letnji. Šare zimskih guma su tako oblikovane da sprečavaju zadržavanje snega. Napominjemo da su zimske gume bolje za upotrebu čak i kada su kolovozi suvi, ako su temperature niže od sedam stepeni, kao i da je konstrukcija metalnog “kostura” zimskih guma tvrđa i otpornija na mehaničke udare.

Kaznene odredbe

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima vozač je dužan da u saobraćaju na putu poseduje zimsku opremu i koristi na propisan način, u suprotnom predviđena je novčana kazna.

Apeluje se na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, da poštuju saobraćajne propise, drže odgovarajuće odstojanje i budu oprezni tokom vožnje.