PREGLED CENA MESA – ŽIVA MERA, PRED SEZONU SLAVA U SRBIJI

Cena prasića poslednjih nedelja primetno je pala, dok tržište jagnjadi beleži velike oscilacije. To pokazuje da je tržište mesa i stočarskih proizvoda u Srbiji ponovo u velikom disbalansu. Poseban problem i dalje predstavlja afrička kuga svinja, koja je u poslednjih godinu dana značajno smanjila broj grla, a još od kraja jula aktivna je na području tri upravna okruga – Podunavskom, Mačvanskom i Zapadnobačkom.

„Razlika je u odnosu na početak godine april, maj, kada je cena u tim regionima bila oko 180 dinara po kilogramu. Treba naglasiti da je došlo do smanjenja potrošnje svinjskog mesa po stanovniku, da je pileće meso zauzelo to mesto“, objasnio je sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije Nenad Budimović.

U Srbiji je najintenzivnija proizvodnja svinja, junadi i živine, dok je jagnjeće i ovčije meso u ekstenzivnom načinu proizvodnje.

Cene mesa, živa mera u Srbiji:

Prasad 16 do 25 kilograma 280 do 370 dinara Jagnjad Sve težine 400 do 500 dinara Telad 80 do 160 kilograma 750 do 920 dinara Junad Sve težine 340 do 460 dinara Bikovi Preko 500 kilograma 350 do 460 dinara Tovljenici Sve težine 220 do 270 dinara

