ODRŽANO PREDAVANJE U BIZNIS INKUBATOR CENTRU „NUKLEARNA ENERGIJA, SAD ILI KAD?“

Takozvana „nuklearna tura”, koja je sredinom septembra počela u Paraćinu, nastavljena je danas u Kruševcu, u Biznis inkubator centru, gde je održano predavanje “Nuklearna energija, sad ili kad?”. Svi prisutni na predavanju su imali priliku da saznaju nešto više o značaju i mogućnostima primene nuklearne energije u Srbiji.

“Veliko nam je zadovoljstvo što danas imamo priliku da u Biznis inkubator centru ugostimo direktora Instituta za nuklearne nauke “Vinča” zajedno sa timom stručnjaka iz Instituta. Ovakvi događaji su veoma značajni jer pružaju mogućnost da se nauka približi, kako građanima, tako i studentima, ali i privredi i time otvorimo razgovore o značaju nuklearne energije, ali i o tome koja je to njena uloga u budućnosti Srbije. Biznis inkubator ostaje mesto gde se susreću znanje, inovacije i lokalne zajednice i time želimo da stvorimo jednu značajnu mogućnost i most za razvoj znanja i privrede”, rekla je direktorka Biznis inkubator centra Jelena Dobrodolac.

Možemo zaključiti da je cilj predavanja, pre svega, da se stvori poverenje građana u nuklearnu energiju.

Predavač je bio Slavko Dimović, direktor Instituta za nuklearne nauke “Vinča”, doktor tehničkih nauka i naučni savetnik. “Cilj ovakvih predavanja je edukacija i otvoreni razgovor sa građanima u cilju, ne samo njihove edukacije, već i razotkrivanje nekih mitova i kontradiktornosti, kao i skidanje stigme sa nuklearne energije. Građani su o temi nuklearne energije informisani onoliko koliko mogu o tome da pročitaju u štampi, na određenim sajtovima ili u knjigama, i koliko mogu da saznaju u medijima.”

Zainteresovani građani Kruševca, oni koji su se prijavili za učešće na predavanju, mogli su da nauče neke nove stvari, da sagledaju istinitu priču i da neke sumnje otklone o tome koliko nam je zaista potrebna nuklearna energija koja će se primenjivati isklučivo u mirnodopske svrhe.

Skupština Srbije je u novembru prošle godine ukinula moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, koji je bio na snazi od 1989. godine posle nesreće u Černobilju. Odluka je doneta jer se procenjuje da će potrošnja energije u našoj zemlji do 2050. porasti četiri puta.

“Posle ukidanja moratorijuma, pošto su zamrli svi predmeti na prirodnim i tehničkim fakultetima, mi smo, kao najveći institut u Jugoistočnoj Evropi, odlučili da imamo ovu proaktivnu ulogu i da mi preuzmemo na sebe edukaciju i komunikaciju sa građanima”, rekao je predavač Dimović.

Stabilnost elektroenergetskog sistema, sigurnost snabdevanja, konkurentna cena struje za privredu i građane i ekološki čista energija, ovo su, kako se čulo na predavanju u kruševačkom Biznis inkubator centru, glavne prednosti energije dobijene u nuklearnim postrojenjima.

O izgradnji nuklearnih elektrana se u većini zemalja odlučuje na referendumu.