U VRNJAČKOJ BANJI ODRŽAN GODIŠNJI SASTANAK LOKALNIH TIMOVA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

U susret 18. oktobru – obeležavanju Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u hotelu „Fontana“ danas se održava Godišnji sastanak lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u okviru projekta „EU podrška jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu (EU4FAST)“. Skupu, u ime Opštine Vrnjačka Banja, prisustvuje zamenik predsednika opštine Vrnjačka Banja, Ivan Džatić, koji je u ime lokalne samouprave pozdravio učesnike i istakao značaj saradnje državnih institucija, lokalnih timova i civilnog sektora u zaštiti žrtava i prevenciji trgovine ljudima.

„Opština Vrnjačka Banja već dugi niz godina posvećeno sarađuje sa institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i borbom protiv svih oblika nasilja i zloupotrebe. Posebno nam je važno da kao lokalna samouprava budemo deo sistema koji štiti najranjivije kategorije stanovništva i podiže svest o trgovini ljudima. Ovakvi skupovi su prilika za razmenu iskustva i unapređenje saradnje, čiji će rezultat biti kreiranje društva sa nultom tolerancijom na trgovinu ljudima“, rekao je Džatić obraćajući se skupu.

U uvodnom delu sastanka učesnicima su se obratili predstavnici ključnih državnih institucija. Predstavnik Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, Nenad Simić podsetio je da je Republika Srbija u najnovijem izveštaju američkog Stejt departmenta unapređena na „drugi rang“, nakon što je tri godine bila na listi za posmatranje.

„Ovaj napredak je rezultat zajedničkog rada Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije, Vlade Srbije i nevladinog sektora. Da smo ostali na nižem nivou, zemlja bi se suočila sa određenim političkim i finansijskim sankcijama“, istakao je on.

Jedna od ključnih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova je izrada novog Zakona o borbi protiv trgovine ljudima, koji je, kako je naglašeno, u završnoj fazi. Zakon će sistemski urediti nadležnosti državnih organa, postupak identifikacije žrtava i mere njihove zaštite i podrške.

„Usvajanjem ovog zakona Srbija će unaprediti institucionalni okvir i ispuniti jedan od uslova iz Plana rasta za Zapadni Balkan, što će omogućiti dodatnu finansijsku podršku Evropske unije“, navedeno je Simić.

On je zahvalio predstavnicima nevladinog sektora koji su aktivno učestvovali u izradi zakona i akcionog plana. Zakon je prošao javnu raspravu i dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije, a očekuje se da uskoro bude upućen Narodnoj skupštini.

Govoreći o ulozi lokalnih timova, Simić je istakao da ih u Srbiji trenutno ima osamnaest, kao i da je u planu njihovo širenje. „Lokalni timovi su prva linija odbrane u borbi protiv trgovine ljudima, jer upravo oni najbolje poznaju svoje zajednice i mogu da deluju preventivno i edukativno“, poručio je.

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Jovan Knežević istakao je da je ovo ministarstvo od samog početka prepoznalo značaj teme borbe protiv trgovine ljudima i pružalo punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova u formiranju lokalnih timova širom Srbije.

„Trgovina ljudima je tema koja potencijalno dotiče svakog pojedinca. Svako može, u nesrećnom spletu okolnosti, postati žrtva. To je zločin koji ne uništava samo pojedinca, već i porodicu, a znamo da bez porodice nema ni društva ni države“, naglasio je Knežević.

Kako je dodao, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pruža kontinuiranu podršku lokalnim samoupravama u osnivanju timova, kako kroz stručnu pomoć, tako i kroz međusobnu koordinaciju sa MUP-om.

„Trenutno imamo 18 lokalnih timova, što je značajan broj jer pokriva velike jedinice lokalne samouprave. Usvajanje novog zakona biće veliki korak napred, a uveren sam da će u naredne dve do tri godine Srbija dostići najviše standarde u ovoj oblasti“, rekao je pomoćnik ministra.

Učesnicima skupa obratili su se i Mirjana Lukić, savetnik Zaštitnika građana i nacionalni izvestilac u oblasti trgovine ljudima, kao i Željko Rajković, načelnik Policijske uprave u Kraljevu.

U okviru programa predstavljen je Izveštaj Zaštitnika građana o trgovini ljudima, kao i preporuke za unapređenje sistema zaštite i identifikacije žrtava. O ulozi Inspektorata za rad i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima govorili su Maja Ilić i Miroslav Jovanović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Posebna pažnja biće posvećena primerima dobre prakse u radu lokalnih timova iz Kragujevca, Kikinde i Vranja, dok će u drugom delu dana biti razmatrana uloga organizacija civilnog društva i Crvenog krsta Srbije u borbi protiv trgovine ljudima.

Sastanak će biti završen diskusijom o izazovima u radu i usvajanjem zaključaka i preporuka za dalje unapređenje saradnje lokalnih timova i institucija.

Opština Vrnjačka Banja