POČINJE SEZONA ĐAČKIH EKSKURZIJA, POLICIJA ĆE KONTROLISATI SVAKI AUTOBUS I VOZAČE PRE POLASKA

Sredinom ove nedelje počinju đačke ekskurzije. Bezbednost dece je na prvom mestu, dok policija pregleda svaki autobus pre nego što autobusi krenu na školsku ekskurziju.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka ove godine organizovane su 6.663 đačke ekskurzije u Srbiji. Pregledan je 9.151 autobus, od čega je njih 11 bilo neispravno. Čak 27 vozača je isključeno, 10 njih bilo je pod dejstvom alkohola a 17 bez važećih dokumenata.

Prevoznik angažuje svoje vozače, dok turističke agencije nemaju uvid koji će vozači biti do nekoliko dana pred putovanje, kada se put prijavljuje saobraćajnoj policiji, koja izlazi na teren i pregleda i kontroliše vozače i autobuse, da li su ispravni. Postoje kazne za agencije koje ne rade prema propisima. Vanredni tehnički pregledi obavezni su za sva vozila starija od dve godine, važeći minimalno 30 dana pre početka putovanja ili godinu dana za vozila koja su „mlađa”.

Inače, ove školske godine ekskurzije i nastava u prirodi biće skuplje od 10 do 15% nego prošle, kažu u turističkim agencijama.

Na primer, ekskurzija za učenike osmog razreda koja bi trebalo da se održi u novembru, a koja obuhvata obilazak Manastira Ravanice, Niša, Đavolje varoši, Prolom banje i Kruševca, za dve noći u hotelu sa tri zvezdicekošta 28.000 dinara.Pojedini jednodnevni izleti iznose i do 8.000 dinara po detetu.

Izvor: blic.rs