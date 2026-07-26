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Društvo Vesti

OTVORENA JUBILARNA „CREVARIJADA“ U ĆUPRIJI: TRADICIJA DUGA DVE DECENIJE

ByGoran Nikolić

jul 25, 2026

Svečanim obraćanjem predstavnika lokalne samouprave i Turističke organizacije opštine Ćuprija, zvanično je, u Moravskom parku, otvorena jubilarna 20. „Crevarijada“, manifestacija koja dve decenije okuplja ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije.

Zamenik predsednika opštine Ćuprija, Vladimir Vasiljević, istakao je u svom govoru da ovaj događaj prevazilazi okvire klasične gastromanifestacije, naglasivši da je crevarstvo postalo prepoznatljiv identitet i ponos svih Ćupričana. „Svaki grad ima neki svoj specijalitet i svoju ‘ijadu’, ali mali broj opština i gradova ima nadimak za sve svoje građane. Mi to imamo — mi smo ‘Crevari’. To nas čini preponosnim i to je ono što već 20 godina negujemo i što ćemo negovati i u budućnosti“, poručio je Vasiljević.

Vasiljević se posebno zahvalio Ministarstvu turizma na podršci, ocenivši da je Ćuprija postala važan stub gastronomskog turizma.

Da je „Crevarijada“ mnogo više od običnog zanata i gurmanskog takmičenja potvrdila je i direktorka Turističke organizacije opštine Ćuprija, Jelena Petrović. Ona je naglasila da je u prethodnom periodu uloženo mnogo truda u promociju ovog autentičnog brenda. „Za nas Ćupričane crevarstvo je mnogo više od zanata. Ono predstavlja deo našeg kulturnog nasleđa, naše istorije i našeg ponosa. Upravo zato smo se trudili da ovu manifestaciju iz godine u godinu razvijamo, unapređujemo i predstavljamo na najbolji mogući način“, izjavila je Petrović.

Petrović je istakla da je Turistička organizacija aktivno promovisala Ćupriju na brojnim saajmovima i festivalima širom Srbije i regiona. „Naše čuveno jelo — crevca na žaru — stiglo je do hiljada posetilaca, a priča o ‘Crevarijadi’ i ćuprijskim crevarima otišla je daleko van granica naše opštine. Rezultati tog rada su danas vidljivi: sve veći broj gostiju dolazi u Ćupriju upravo zbog naše tradicije, gastronomije, novih restorana i smeštajnih kapaciteta“, zaključila je direktorka TO Ćuprija.

Podsećamo, tokom trajanja manifestacije posetioce očekuje bogat takmičarski i zabavni program, uz učešće brojnih ekipa koje će se boriti za titulu najboljeg majstora u pripremanju specifičnih ćuprijskih specijaliteta, a u nedelju od 20 sati i koncert Ane Bekute.

Večeras su dodeljene i zahvalnice zaslužnim pojedincima i organizacijama, između ostalih i Televiziji „Jefimija“.

By Goran Nikolić

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