„JUGOPREVOZ“ KRUŠEVAC UVODI ČETIRI NOVA POLASKA OD 1. OKTOBRA 2025.

Kruševački „Jugoprevoz“ od srede, 1. oktobra 2025. godine uvodi nove polaske, i to:

Iz Kruševca do Niša u 5.15,

Iz Niša za Kruševac, Kraljevo i Čačak u 9.15,

Iz Aleksandrovca u 11.00, preko Kruševca u 12.00 do Kragujevca i

Iz Kragujevca za Aleksandrovac, preko Kruševca u 16.30.

Podsećamo, menadžment “Jugoprevoza” je tokom leta doneo odluku da snizi cenu karata za Beograd, za sve kategorije putnika. Cena karte u jednom pravcu sada iznosi 1.400 dinara, dok je povratna karta 2.100 dinara. Studenti imaju i dodatni popust uz indeks, pa za njih povratna karta košta 1.680 dinara.

“Jugoprevoz” Kruševac je preduzeće koje ima izuzetno dugu tradiciju i veliki broj kvalitetno obavljenih usluga prevoza u svojoj biografiji, a ove godine obeležava 80 godina postojanja. Uprkos izazovima sa kojima se susretao prethodnih godina, ovo preduzeće je uspelo da održi visok nivo kvaliteta svojih usluga kako bi putnicima ponudio najbolje.