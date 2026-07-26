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Politika Vesti

GAŠIĆ U VELIKOJ DRENOVI: SRBIJA NASTAVLJA PUT RAZVOJA I POLITIČKE STABILNOSTI

ByGoran Nikolić

jul 25, 2026

U selu Velika Drenova, u opštini Trstenik, održan je skup Srpske napredne stranke kojem je prisustvovao veliki broj meštana, simpatizera i aktivista SNS-a iz ovog dela Rasinskog okruga. Fokus obraćanja bio je na predstojećim izborima, očuvanju stabilnosti i nastavku ključnih ekonomskih i infrastrukturnih projekata.

Prisutnim građanima obratio se član Predsedništva Srpske napredne stranke, Bratislav Gašić. On se osvrnuo na političku konkurenciju i atmosferu uoči izbora, istakavši da je ključna razlika između političkih opcija u ponuđenim programima i ostvarenim rezultatima. „Naša politika je politika rada, izgradnje autoputeva, podizanja plata i stvaranja stabilnih uslova za život. Ne želimo da se bavimo ličnim napadima niti da zalazimo u privatne živote političkih protivnika, ali isto tako tražimo da se poštuje naš rad i naši ljudi. Građani su pokazali da ne žele blokade, već napredak i stabilnost“, naglasio je Gašić.

Gašić je dodao da izborna lista ove stranke nudi konkretna rešenja i stabilan politički kurs, za razliku od opozicionih opcija koje, prema njegovim rečima, ne nude novu viziju niti stvarne promene.

Tokom skupa, naglašena je važnost jednakog ulaganja u sve delove Srbije, sa posebnim osvrtom na ruralna područja i manja mesta poput Velike Drenove. Takođe, istaknuta je posvećenost daljoj modernizaciji saobraćajne mreže i lokalnih puteva u trsteničkom kraju, važnost očuvanja trenda rasta plata i penzija kako bi se obezbedio bolji životni standard u Srbiji.

Gašić je okupljenima poručio da treba nastave sa aktivnim radom na terenu i promovišu konkretne rezultate postignute u prethodnom periodu i da na predstojeće izbore izađu u što većem broju, kako bi se potvrdio kontinuitet trenutne politike.

By Goran Nikolić

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