ODRŽANA 18. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Skupština grada Kruševca usvojila je predloge i odluke koje se odnose na budžet, javne usluge, kulturu, obrazovanje i upravljanje gradskom imovinom.

Dnevni red osamnaeste sednice Skupštine grada Kruševca dopunjen je sa još dve tačke, te su tako odbornici razmatrali odluke i predloge iz 22 tačke dnevnog reda. Prva se odnosila na angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Kruševca za 2025. godinu. U odluci stoji da u skladu sa kalendarom za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja Odeljenje za finansije grada Kruševca priprema završni račun budžeta za 2025. godinu. Po zakonu o budžetskom sistemu predviđeno je da zavšni račun budžeta, između ostalog, sadrži i izveštaj eksterne revizije. Odluka se dostavlja Državnoj revizorskoj instituciji na saglasnost. Odbornici Skupštine grada razmatrali su predlog odluke o dodeli Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji Kruševca.

Lokalni parlament dao je mišljenje na predloge rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada Narodne biblioteke, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva, Kruševačkog pozorišta, Kulturnog centra i Centar za osobe sa invaliditetom“ za 2026. godinu, ali i na imenovanja direktora Kruševačkog pozorišta, razrešenja i imenovanja članova nadzornih i školskih odbora, kao i davanje u korišćenje prostorija JKP „Kruševac“ i otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine grada. Lokalni parlament razmatrao je tačke iz imovinsko pravne oblasti.