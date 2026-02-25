U SRBIJI ZVANIČNO POČELA PRIMENA NAJSAVREMENIJIH STACIONARNIH I MOBILNIH SUPER RADARA

Na putevima Srbije zvanično je počela primena najsavremenijih stacionarnih i mobilnih radara koji istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja, otkriva Mirko Koković, pomoćnik direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS). Kako navodi, ovi uređaji nisu obične kamere na koje smo do sada navikli, već predstavljaju novu generaciju digitalnog nadzora koji radi 24 sata dnevno, 365 dana, bez obzira na vremenske uslove, i što je najvažnije, bez direktnog prisustva policijske patrole na terenu.

Ono što ove radare čini posebno funkcionalnim sistemima jeste njihova sposobnost da istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja Samo tokom meseca januara 2026. godine, “brzina“ je bila faktor zbog kojeg je nastradalo oko 33,2 odsto lica, odnosno svako treće lice nastrada zbog “brzine“. Brzina utiče i na nastanak i na posledice saobraćajnih nezgoda – navodi Koković.

Da je pojačana kontrola brzina od strane MUP-a, Uprave saobraćajne policije, primenom pomenutih radara izuzetno delotvorna i da daje rezultate, pokazuje i statistika. Samo u mesecu januaru je smanjen broj poginulih u saobraćaju za 21 lice, umesto prošlogodišnjih 37, ove godine je poginulo 16 lica. Takođe broj povređenih lica je smanjen za 20 odsto.