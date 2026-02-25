Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

U SRBIJI OD POČETKA GODINE EVIDENTIRANO 1.565 POŽARA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA, STRADALO 14 OSOBA

ByGoran Nikolić

feb 25, 2026

U Srbiji, od početka godine evidentirano je 1.565 požara na građevinskim objektima, u kojima je stradalo 14 osoba, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

U objavi piše da većina požara počinje neprimetno zbog neispravnih dimnjaka, nepravilne upotrebe grejnih tela i neispravnih elektroinstalacija.

MUP je naveo da je prevencija ključ bezbednosti, te apelovao na građane da očiste i kontrolišu dimnjake i da pažljivo koristite peći na čvrsta goriva.

Savetovao im je da ne ostavljaju grejalice bez nadzora, da drže zapaljive predmete dalje od grejnih tela i da provere elektroinstalacije.

Apelovali su na građane da pepeo odlažu bezbedno, te ukazali da je neophodan poseban oprez po pitanju dece i grejnih tela.

Savetovali su građanima da isključe uređaje kada napuštaju dom i da u slučaju požara pozovu 193.

