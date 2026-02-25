ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA PUBLIKE, FILM „SVADBA“ I TREĆI PUT U BIOSKOPU „KRUŠEVAC“

Na repertoaru bioskopa „Kruševac“ od 26. februara do 11. marta 2026. godine naćiće se filmovi:

“Bumbarovo ljeto” – Porodična avantura, misterija

Od 26. februara do 11. marta 2026. u 18.00 sati (osim 6, 7. i 8. marta)

Bljesak na nebu i tajni svetionik donose najveću avanturu njihovih života. Leto koje je trebalo da bude mirno postaje pustolovina koja će zauvek promeniti grupu prijatelja.

“Saučesnici” – Drama, triler

Od 26. februara do 11. marta 2026. u 20.00 sati (osim 6, 7. i 8. marta)

Uloge: Nevena Nerandžić, Radovan Vujović, Milica Janevski, Zlatan Vidović, Anica Dobra, Danica Ristovski, Stojan Matavulj, Zoran Cvijanović, Sara Klimoska, Petar Novaković, Hana Japundžić, Anita Ognjanović, Jovan Belobrković, Faketa Salihbegović, Petar Popović.

Sofijin i Brankov život naglo se menja nakon saobraćajne nesreće. Uticaj i moć u malom gradu pomažu im da izbegnu posledice, ali savest i istina polako ruše njihov odnos i vode ka neočekivanim obrtima.

Cena karte za filmove „Bumbarovo ljeto“ i „Saučesnici“ je 300 dinara.

“Svadba” – Zbog ogromnog interesovanja – novi termini!

6. mart u 18.00 i 20.00

7. mart u 16.00, 18.00 i 20.00

8. mart u 16.00, 18.00 i 20.00

Cena karte za film “Svadba” je 400 dinara.

Kontakt telefon: od 09 do 15 sati 037/429-247 i od 17 do 20 časova 037/421-208.