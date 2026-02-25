Jefimija TV, Kruševac

SUVO I TOPLIJE U NAREDNIH 10 DANA, PROGNOZIRAJU SE TEMPERATURE I DO 19°C

feb 25, 2026

U Srbiji u četvrtak iznad većeg dela pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 3°C, a najviša od 9 do 14°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme tokom dana. Temperatura od 2 do 12°C.

U Srbiji u petak pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, istočni i jugoistočni, u toku noći na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 2°C, a najviša od 11 do 15°C.

U petak u Kruševcu nakon jutarnjeg mraza, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od -4 do 15°C.

U Srbiji u subotu pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, u košavskom području i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 3°C, a najviša od 12 do 16°C.

U subotu u Kruševcu sunčano. Temperatura od 0 do 14°C.

U Srbiji u nedelju pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, u košavskom području i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4°C, a najviša od 12 do 17°C.

U nedelju u Kruševcu slabiji jutarnji mraz, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od -3 do 17°C.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i toplo. Temperatura od -2 do 19°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak, 26. februar 2026. godine: Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i glavobolјe. Savetuje se adekvatno odevanje u skladu sa temperaturom vazduha tokom dana.

Vremenski podaci:  vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

