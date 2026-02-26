KRUŠEVAC JE U SUBOTU DOMAĆIN DRŽAVNOG PRVENSTVA SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE U PLIVANJU

Po godišnjem planu i programu rada Specijalne Olimpijade Srbije za 2026. godine, Grad Кruševac je izabran za domaćina 20. Državnog prvenstva Specijalne Olimpijade Srbije u plivanju uz pomoć Sportskog kluba za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Palestra“. Takmičenje se održava na zatvorenim bazeni Sportskog centra Kruševac.

Na ovom takmičenju očekuje se učešće 10 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi za decu i omladinu sa posebnim potrebama. Takmičenje će biti održano u subotu, 28. februara u 11 sati na zatvorenim bazenima Sportskog Centra Кruševac.