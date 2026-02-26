Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

KRUŠEVAC JE U SUBOTU DOMAĆIN DRŽAVNOG PRVENSTVA SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE U PLIVANJU

ByGoran Nikolić

feb 26, 2026

Po godišnjem planu i programu rada Specijalne Olimpijade Srbije za 2026. godine, Grad Кruševac je izabran za domaćina 20. Državnog prvenstva Specijalne Olimpijade Srbije u plivanju uz pomoć Sportskog kluba za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Palestra“. Takmičenje se održava na zatvorenim bazeni Sportskog centra Kruševac.

Na ovom takmičenju očekuje se učešće 10 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi za decu i omladinu sa posebnim potrebama. Takmičenje će biti održano u subotu, 28. februara u 11 sati na zatvorenim bazenima Sportskog Centra Кruševac.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

SASTANAK ORGANIZATORA MUZIČKOG FESTIVALA „SRBIJA U RITMU EVROPE“ I PREDSTAVNIKA GRADA KRUŠEVCA

feb 27, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

MINISTAR ZA SARADNJU SA DIJASPOROM ĐORĐE MILICEVIĆ SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA GRADA KRUŠEVCA

feb 27, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U VRNJAČKOJ BANJI POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA KOMESARIJATOM ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

feb 27, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

SASTANAK ORGANIZATORA MUZIČKOG FESTIVALA „SRBIJA U RITMU EVROPE“ I PREDSTAVNIKA GRADA KRUŠEVCA

27.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

MINISTAR ZA SARADNJU SA DIJASPOROM ĐORĐE MILICEVIĆ SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA GRADA KRUŠEVCA

27.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U VRNJAČKOJ BANJI POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA KOMESARIJATOM ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

27.02.2026. Goran Nikolić
Fudbal Sport

FK NAPREDAK U NEDELJU DOČEKUJE SUBOTIČKI SPARTAK ŽK

27.02.2026. Goran Nikolić