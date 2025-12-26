Jefimija TV, Kruševac

PODELJENO 1.000 NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA, KRUŠEVLJANI SE ZABAVLJALI UZ TROPIKO BEND

ByGoran Nikolić

dec 26, 2025

Grad Kruševac je i ove godine obradovao najmlađe sugrađane novogodišnjim paketićima. Na Prazničnom trgu na Trgu Kosturnica u Kruševcu danas je podeljeno 1.000 paketića koje je Grad Kruševca poklonio Kruševljanima uzrasta do 12 godina, a koje su roditelji i staratelji u prijavili na štandovima trga.

Jedan od centralnih događaja ovogodišnjeg Prazničnog trga na Kosturnici svakako je koncert Tropiko benda, koji je večeras počeo nešto posle 21 čas, i koji je zagrejao Kruševljane i upotpunio prazničnu atmosferu.

Praznični trg traje punih mesec dana, od 15. decembra ove do 15. januara sledeće godine. Posebnu pažnju privlači klizalište, koje je tokom trajanja manifestacije dostupno po simboličnoj ceni od 100 dinara.

Organizaciju manifestacije podržali su Grad Kruševac, JP Poslovni centar, Turistička organizacija grada Kruševca i druge javne ustanove i preduzeća.

