ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „SVEOBUHVATAN PRISTUP INKLUZIJI I OSNAŽIVANJU ROMA“ ODRŽANA U VRNJAČKOJ BANJI

Završna konferencija projekta „Sveobuhvatan pristup inkluziji i osnaživanju Roma“, pod nazivom „Naučene lekcije“, održana je danas u Vrnjačkoj Banji.

U proteklom periodu Opština Vrnjačka Banja je, u saradnji sa partnerima, radila na unapređenju položaja romske zajednice kroz inovativne usluge socijalne zaštite, obrazovnu podršku i ekonomsko osnaživanje.

Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati projekta, čija je ukupna vrednost 66.6 hiljada evra, a koji je realizovan uz značajnu podršku Evropske unije i Stalne konferencije gradova i opština.

Tokom konferencije predstavljeni su postignuti uspesi koji su direktno uticali na kvalitet života građana i postavili temelje za buduće lokalne akcione planove.

U toku ove godine Vrnjačka Banja priprema nove konkursne projekte koji će pomoći u osnaživanju lokalnog stanovništva, sa akcentom na Romsku populaciju.