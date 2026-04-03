RPK: RADNI SASTANAK KRUŠEVAČKIH PRIVREDNIKA I PREDSTAVNIKA LUKE SOLUN

PKS Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je radni sastanak sa predstavnicima Luke Solun.

Današnji sastanak u RPK Kruševac, upriličen je nakon niza aktiovnosti koje su realizovane u proteklih godinu dana, naime na inicijativu domaćih privrednika pokrenuta je saradnja sa Grčkom nakon čega su organizovni radni sastanci i posete privrednim sajmovima.

Luka Solun je za privrednike južno od Beograda ključno mesto za efikasniji brzi izvoz i transport robe, te je s tim u vezi na današnjem sastanku razmatrano kako poboljšati uslove za domaće prozvođače, prvenstveno hrane i poljoprivrednih proizvoda.

Savetnik Ekonomskog i trgovisnog odeljenja Anbasade Grcke u Beogradu je na današnjem sastanku istakao da ovaj događaj predstavlja prvi korak u saradnji kompanija iz južne Srbije i luke u Solunu, koja tradicionalno predstavlja najvažniji izlaz srpske robe na svetsko trzište.

Kada je reč o robi koju Srbija može da ponudi, izvoz u Grčku je već razvijen i obuhvata voće, povrće, kao i industrijske proizvode. Naše ekonomske i trgovinske veze su tradicionalno veoma snažne uz postojeće političke i kulturne odnose naših naroda.

Ukupna robna razmena približava se iznosu od milijardu evra, ali postoji značajan potencijal za dalje povećanje izvoza, istakao je Antonis Katepodis.

„Naša poseta Srbji usledila je nakon nedavne zvanične posete Privredne komore Solunu i ljubaznog poziva da posetimo vaš prelepi grad“, izjavio je na današnjem sastanku u kruševačkoj komori Nikos Fokas, komercijalni direktor Luke Solun. „Srbija za nas predstavlja ključnog strateškog partnera. Naš cilj je da srpskim kompanijama omogućimo brži, efikasniji i troškovno isplatljiviji pristup globalnim tržištima putem luke u Solunu“, naglasio je direktor Luke Solun.