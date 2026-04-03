KREATIVNA RADIONICA U NARODNOM MUZEJU POVODOM SVETSKOG DANA OSOBA SA AUTIZMOM

apr 3, 2026

Povodom Svetskog dana osoba sa autizmom, u Narodnom muzeju Kruševac održana je kreativna radionica u saradnji sa školom „Veselin Nikolić“.

Tema radionice održane u Narodnom muzeju Kruševac odnosila se na predstojece uskršnje praznike, a organizovana je od strane Branke Sibinović, kustosa geologa i Suzane Jugović, kustosa istoričara sa ciljem da animira i podigne svest svih nas o potrebama osoba koje se suočavaju sa autizmom. Tradicionalno se, u Narodnom muzeju Кruševac, održava već treću godinu za redom i planirano je da se u istom maniru nastavi, kako bi se pokazalo da je muzej mesto u koje su svi dobro došli i mesto u kome se vodi računa o potrebama za kulturom svih građana našeg grada, ma sa kojim životnim problemima se oni suočavali.

Svetski dan osoba sa autizmom se međunarodno obeležava 2. aprila svake godine, podstičući države članice Organizacije Ujedinjenih nacija da preduzmu mere za podizanje svesti o ljudima sa spektrom autističnog poremećaja,

Svetski dan osoba sa autizmom jedan je od samo sedam zvaničnih zdravstvenih dana Ujedinjenih nacija. Dan je namenjen okupljanju organizacija širom sveta koje su namenjene autizmu, sa ciljem da pomognu istraživanju, dijagnozi, lečenju i prihvatanju onih koji boluju od autizma.

