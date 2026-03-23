MINISTAR ODBRANE BRATISLAV GAŠIĆ OBIŠAO TRSTENIČKU PETOLETKU. OBEZBEĐENA NOVČANA SREDSTVA ZA ISPLATU ZAOSTALIH ZARADA

mar 23, 2026

Ministar odbrane Bratislav Gašić posetio je danas fabriku PPT Petoletka u Trsteniku, gde je razgovarao sa radnicima i rukovodstvom o aktuelnoj situaciji i budućnosti ovog preduzeća. Poseta je organizovana povodom obeležavanja 77 godina postojanja fabrike, 23. marta.

Tom prilikom istaknuto je da su obezbeđena sva sredstva za isplatu zaostalih zarada zaposlenima, i to za period od jula prošle godine zaključno sa martom ove godine. Obezbeđena su sredstva u iznosu od 4,5 miliona evra.

Ova pomoć biće usmerena na isplatu zaostalih zarada radnicima, kao i izmirenje dugovanja prema dobavljačima, čime će se stvoriti uslovi za stabilizaciju poslovanja fabrike.

PPT Petoletka ima oko 380 radnika, od kojih je približno 200 trenutno radno angažovano, i predstavlja preduzeće od strateškog značaja za Trstenik i Rasinski okrug.

