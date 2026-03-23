EVROPSKI KARATE KUP „SRBIJA OPEN MEMORIJAL OLIVER TOMIĆ” U SUBOTU U KRUŠEVCU

mar 24, 2026

Jedna od najznačajnijih i najmasovniji sportskih manifestacija Kruševca, Evropski kup u karateu, koji nosi ime našeg proslavljenog karatiste „Srbija Open – Memorijal Oliver Tomić“ održaće se u subotu 28.marta u 9 časova u kruševačkoj Hali sportova.

Na takmičenju će učestvovati preko 1.000 karatista iz deset evropskih zemalja, a nadmetaće se u više starosnih i takmičarskih kategorija,

Posetioci će imali priliku da prate celodnevno takmičenje i uživaju u sportskom spektaklu koji se u Kruševcu održava po peti put.

Organizator memorijalnog turnira je Karate klub Kruševac, na čijem je čelu Marko Tomić, sin proslavljenog kruševačkog sportiste po kome Evropski karate kup nosi ime.

 

Related Post

Društvo Vesti

NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PREDVIĐA ZNATNO VEĆE NOVČANE KAZNE ZA NEVEZIVANJE POJASA

mar 24, 2026 Goran Nikolić
Društvo Ekonomija Vesti

MINISTAR ODBRANE BRATISLAV GAŠIĆ OBIŠAO TRSTENIČKU PETOLETKU. OBEZBEĐENA NOVČANA SREDSTVA ZA ISPLATU ZAOSTALIH ZARADA

mar 23, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

RASPISANI JAVNI POZIVI U OKVIRU PROGRAMA GARANCIJA ZA MLADE ZA 2026. GODINU

mar 23, 2026 Goran Nikolić

Društvo Vesti

NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PREDVIĐA ZNATNO VEĆE NOVČANE KAZNE ZA NEVEZIVANJE POJASA

24.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

EVROPSKI KARATE KUP „SRBIJA OPEN MEMORIJAL OLIVER TOMIĆ” U SUBOTU U KRUŠEVCU

24.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Ekonomija Vesti

MINISTAR ODBRANE BRATISLAV GAŠIĆ OBIŠAO TRSTENIČKU PETOLETKU. OBEZBEĐENA NOVČANA SREDSTVA ZA ISPLATU ZAOSTALIH ZARADA

23.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

RASPISANI JAVNI POZIVI U OKVIRU PROGRAMA GARANCIJA ZA MLADE ZA 2026. GODINU

23.03.2026. Goran Nikolić