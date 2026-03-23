EVROPSKI KARATE KUP „SRBIJA OPEN MEMORIJAL OLIVER TOMIĆ” U SUBOTU U KRUŠEVCU

Jedna od najznačajnijih i najmasovniji sportskih manifestacija Kruševca, Evropski kup u karateu, koji nosi ime našeg proslavljenog karatiste „Srbija Open – Memorijal Oliver Tomić“ održaće se u subotu 28.marta u 9 časova u kruševačkoj Hali sportova.

Na takmičenju će učestvovati preko 1.000 karatista iz deset evropskih zemalja, a nadmetaće se u više starosnih i takmičarskih kategorija,

Posetioci će imali priliku da prate celodnevno takmičenje i uživaju u sportskom spektaklu koji se u Kruševcu održava po peti put.

Organizator memorijalnog turnira je Karate klub Kruševac, na čijem je čelu Marko Tomić, sin proslavljenog kruševačkog sportiste po kome Evropski karate kup nosi ime.