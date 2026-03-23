NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PREDVIĐA ZNATNO VEĆE NOVČANE KAZNE ZA NEVEZIVANJE POJASA

Svedoci smo da u prethodnom periodu sve više mladih gine u saobraćajnim nesrećama širom Srbije. Svaka peta nastradala osoba u Srbiji ima između 15 i 30 godina, podaci su Agencije za bezbednost saobraćaja.

Na prednjem sedištu, prema merenjima Agencije za bezbednost saobraćaja, negde oko 83,5% vozača i suvozača koriste sigurnosni pojas, dok na je zadnjem sedištu tek svako treće lice vezano.

„Svake godine izgubimo više od 500 ljudskih života, samo na račun sigurnosnog pojasa kao što sam rekao preko 100 ljudskih života“, ističe direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković i dodaje da ukoliko se ne vežete u automobilu, sila koju vaše telo pretrpi prilikom sudara pri brzini od 60 km/h, jednaka je padu sa petog sprata. Kako objašnjava pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković, čak i pri brzini od 50 km/h prilikom udarca u prepreku može da dođe do pucanja unutrašnjih organa. Mala nepažnja, kao što je nevezivanje sigurnosnog pojasa, može da ugasi jedan život.

Ono što može doprineti povećanju bezbednosti saobraćaja, kako u Republici Srbiji tako i svuda u svetu, jeste kombinacija prevencije i represije.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja u Srbiji je u izradi i najave su da će novčane kazne, pogotovo za nevezivanje pojasa, drastično biti uvećane. Pa tako, umesto kazne za nevezivanje sigurnosnog pojasa sa 10.000 biće 50.000 dinara.

Izvor: blic.rs