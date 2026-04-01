Društvo Vesti

NASTAVLJEN OBILAZAK MESNIH ZAJEDNICA: RAZGOVORI SA GRAĐANIMA U GARIMA I PARUNOVCU

ByGoran Nikolić

apr 1, 2026

U nastavku obilaska mesnih zajednica predstavnici lokalne samouprave odrzali su radne sastanke u Mesnim zajednicama Gari i Parunovac.

Stanovnici mesne zajednice Gari godinama imaju problem sa Garskim potokom, tako da će jedan od priotritetnih zadataka biti kanalisanje i sanacija ovog vodotoka. Takođe, zahtevi stanovnika ove mesne zajednice, koja obuhvata dva naseljena mesta – Gari i Cerovu, odnose se na asfaltiranje određenih ulica, kao i nasipanje pojedinih putnih pravaca mlevenim asfaltom.

Asfaltiranje i nasipanje ulica je od izuzetne važnosti za sve meštane, kojih je oko 1.000 u ova dva naseljena mesta, ističu iz mesne zajednice Gari.

Predstavnici gradske vlasti održali su danas radni sastanak u mesnoj zajednici Parunovac, u kojoj se u prethodnom periodu aktivno radilo, kako na infrastrukturi, tako i na rekonstrukciji objekata, sređivanju zelenih površina, sportskih terena i uopšte na podizanju kvaliteta života meštana.

