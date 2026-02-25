POVODOM 23. FEBRUARA – DANA ROTARI KLUBA URUČENI POKLONI BEBAMA ROĐENIM NA TAJ DAN

U okviru svojih aktivnosti, Rotari klub Kruševac akcenat stavlja na hunanitarne i donatorske aktivnosti, kao podršku lokalnoj zajednici. Jedna od akcija koju tradicionalno sprovodi 18 godina za redom je poklon novorođenim bebama u kruševačkom porodilištu, a koje dodeljuje povodom 23. februara – dana Rotari kluba.

Poklone i čestitke ove godine dobile su tri bebe, odnosno njihove mame, a osim ove tradicionalne akcije, Rotari klub Kruševac daruje i najbolje srednjoškolce lap top računarima, zatim povodom Uskršnjih praznika nagrađuje najbolje likovne radove mališana, a značajnu pažnju poklanja manastiru Sveta Petka Izvorska, nadomak Paraćina, i osobama sa posebnim potrebama o kojima brinu monahinje manastira.

Od početka godine do danas, u Kruševačkom porodilištu rođeno je 196 beba, dodala je ovom prilikom direktorka Opšte bolnice Kruševac.