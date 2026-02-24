PANEL I RADIONICA „DIGITALNI TURIZAM U PRAKSI“ ODRŽANI U VRNJAČKOJ BANJI

„Digitalni turizam u praksi“, bila je tema današnjeg panela i radionice održane u skupštinskoj sali u Vrnjačkoj Banji.

Program je posvećen unapređenju digitalnih kompetencija lokalnih izdavalaca smeštaja i drugih aktera u turizmu. Cilj je da se kroz praktičnu edukaciju pomogne turističkim poslenicima da unaprede svoju online prezentaciju, povećaju vidljivost i broj rezervacija, kao i da se prilagode savremenim trendovima digitalnog marketinga u turizmu.

Na panel diskusiji pod nazivom „Digitalni turizam kao šansa za lokalnu zajednicu“ učestvovao je i Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja.

Na 47. međunarodnom sajmu turizma, održanom u Beogradu, Turistička organizacija Vrnjačke Banje, hotelijeri i turistički radnici nastupili su zajednickim standom i upravo je taj duh zajedništva privukao najveću pažnju posetilaca, ali i premijera Srbije, resornog ministra, kao i brojnih predstavnika javnog, kulturnog i sportskog života, istakao je ovom prilikom predsednik opštine Vrnjačka Banja.