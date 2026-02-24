RADOVI NA UREĐENJU ENTERIJERA I FISKULTURNE SALE U MEDICINSKOJ ŠKOLI U KRUŠEVCU

U cilju poboljšanja uslova rada učenika i zaposlenih, u srednjoj Medicinskoj školi u Kruševcu u toku su završni radovi unutrašnjeg dela škole, a nedavno je završeno uređenje sale za fizičko. Grad Kruševac nastavlja sa praksom ulaganja u infrastrukturu obrazovnih ustanova, kako bi učenici imali što kvalitetniju nastavu.

Srednja Medicinska škola Kruševac iz godine u godinu beleži sve veći broj učenika koji se upisuju u šest obrazovnih smerova, čime se svrstava u jednu od najbrojnih i najpopularnijih škola u Kruševcu. Da bi se nastavni program odvijao što bolje i kvalitetnije neophodna su dodatna ulaganja, kako na uređenju enterijera, tako i na kompletiranju kabineta. Podršku i finansijsku pomoć ova obrazovna ustanova, kao i sve na teritoriji Kruševca, daje grad, ali i pojedine društveno odgovorne kompanije kroz donacije.

U narednom periodu radiće se na obnovi sportskog terena iza škole. Ono što školi nedostaje je adekvatan prostor za medijateku u kojoj se održavaju značajne aktivnosti. U planu je, u bliskoj budućnosti, i sređivanje potkrovnja i uređenje prihvatne prostorije, koja će služiti za odmor između praktične i teorijske nastave, a koja bi učenicima bila veoma značajna.