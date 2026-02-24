Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

18. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA ODRŽAĆE SE U SREDU, 25. FEBRUARA 2026.

ByGoran Nikolić

feb 24, 2026

Sednica Skupštine Grada Kruševca zakazana je za sredu, 25. februar.

Na dnevnom redu sednice razmatraće se o predlozima i odlukama iz 20 tačaka dnevnog reda.

Jedna od važnijih je tačaka odnosi se na odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada za 2025. godinu, kao i na odluku o dodeli javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za obavljanje gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika.

Lokalni parlament daće mišljenje na predloge rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada Narodne biblioteke, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva, Kruševačkog pozorišta, Kulturnog centra i Ustanove „Centar za osobe sa invaliditetom“ za 2026. godinu, ali i na imenovanja direktora Kruševačkog pozorišta, razrešenja i imenovanja članova nadzornih i školskih odbora, kao i davanje u korišćenje prostorija JKP „Kruševac“ i otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine grada.

Na dnevnom redu sednice Skupštine naći će se i tačke iz imovinsko pravne oblasti.

Obaveštavaju se građani da će, zbog održavanja 18. sednice Skupštine Grada Kruševca, biti izmenjeno radno vreme Gradske uprave. U sredu 25. februara 2026. godine, Gradska uprava će raditi od 12 do 17 časova.

