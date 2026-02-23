Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici Uprave saobraćajne policije tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je na teritoriji Srbije sprovedena od 13. do 22. februara, otkrili 41.434 saobraćajna prekršaja prilikom kontrole 92.214 vozila.