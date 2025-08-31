MUP: RODITELJI OBRATITE PAŽNJU I RAZGOVARAJTE SA SVOJOM DECOM U VEZI KORIŠĆENJA INTERNETA

Čak 86 odsto dece u Srbiji koristi internet svakodnevno, 74 odsto ima nalog na društvenim mrežama.

Kako savetuje MUP, najvažnija zaštita deteta na internetu i u onlajn prostoru su roditelji, a da su najbolja odbrana podrška, razgovor i lični primeri.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a svakodnevno radi na tome da:

✅️ otkrije i spreči onlajn predatore,

✅️ sprovodi prevenciju sa Nacionalnim kontakt centrom

✅️ sarađuje sa međunarodnim partnerima – da bi deca bila bezbedna gde god da se nalaze.

Tokom 2025. godine uhapšeno je 30 osoba zbog seksualne eksploatacije dece. U međunarodnim akcijama oborena je i jedna od najvećih svetskih pedofilskih platformi – „Kidflix“.

Ali – najvažnija zaštita deteta ste upravo vi, roditelji.

➡️ Postavite pravila zajedno

➡️ Razgovarajte o „prijateljima sa mreže“

➡️ Prepoznajte promene u ponašanju

➡️ Budite primer

👮‍♀️👮Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je uvek tu za pomoć.

Kako MUP ističe, 86 odsto dece u Srbiji koristi internet svakodnevno, a 74 odsto ima nalog na društvenim mrežama, a svako treće dete je imalo neko negativno iskustvo na internetu, navodi se u objavi na Instagramu. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a svakodnevno radi na tome da otkrije i spreči onlajn predatore, sprovodi prevenciju sa Nacionalnim kontakt centrom sarađuje sa međunarodnim partnerima da bi deca bila bezbedna gde god da se nalaze.

„Vaše dete možda vidi samo ekran, ali iza njega postoji čitava mreža zaštite. Zajedno čuvamo njihovo detinjstvo i u digitalnom svetu“, naglašavaju iz ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.